Ursula Vala tekee jopa 500 ruumiinavausta vuodessa – tekee monesti löydön, jonka ensimmäinen oire on äkkikuolema

Vala tekee itse 400–500 ruumiinavausta joka vuosi. Se tarkoittaa kolmesta neljään avausta työpäivittäin, joskus avauksia on päivässä jopa kuusi.

Ennen ruumiinavausta vainaja tuodaan oikeuslääketieteen laitokselle ja avauspäivänä lääkäriä avustava obduktioteknikko tuo ruumiin avauspöydälle. Obduktioteknikko on paikalla myös ruumiinavauksessa oikeuslääkärin lisäksi.

– Kun ulkotarkastus on tehty, obduktioteknikko avaa kallon pyörösahalla ja tekee viillon vartaloon, Vala kertoo.

Omaiset voivat nähdä vainajan ruumiinavauksen jälkeen, kun ruumis on pesty, siistitty ja puettu. Avausviillot tehdään ruumiiseen siten, että ne eivät näy avauksen jälkeen päällepäin.

Ruumiinavaus paljastaa piilleitä sairauksia

– Jos vainaja on sairastanut eläessään paljon tulehdustauteja, jotka tekevät kiinnikkeitä, se tekee elinten irrottamisesta hidasta.

– Joskus joku hankala syöpä on levinnyt moneen paikkaan tai se on kahden elimen välissä, jolloin elinten irrottaminen on hankalaa ja hidasta.