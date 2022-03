Kristiina on joka päivä töissä kasvotusten kuoleman kanssa: "Ikävintä tässä työssä on käydä murtamassa jonkun maailma"

Seuraavaksi on vuorossa ikävin osuus – kuolinviestin vieminen nuoren läheisille. Muun muassa tätä on Kristiinan arki hänen työssään Helsingin poliisin väkivaltarikosyksikön kuolemansyyntutkijana.

Nopeasti töihin murharyhmään

Työtä ei voi tuoda kotiin

Kristiinan työ on ollut raadollisen maailman äärellä murharyhmässä 12 vuotta. Viimeiset kolme vuotta hän on tehnyt töitä kuolemansyyntutkijana.

Jokainen Helsingissä tehtävä kuolemansyyntutkinta on Kristiinan ja hänen kahden kollegansa nimissä. Kristiina ja kollegat käyvät joka päivä vainajatehtävillä, ja hoitavat tutkinnan alusta loppuun. Hän on usein myös ensimmäisenä henkirikospaikoilla.

Vaatii tietynlaista luonnetta

Poliisiura on jatkunut sen verran pitkään, että Kristiina on nähnyt "jo lähes kaiken".

Hän on nähnyt henkirikoksen uhriksi joutuneen omaisia, rikoksen tekijöitä, tekijän omaisia, vauvan tai pienen lapsensa menettäneitä vanhempia, perheitä, joilta liian suuri paha olo on vienyt isän tai äidin tai koko perheen, yliannostuksia, mielenterveyssairauksien tai päihdekierteen tuomia menetyksiä, surullisia onnettomuuksia, ihmismielen heikkoutta ja pahuutta.

Liikaa itsemurhia

Valtaosa löytyy asunnoista

– Yksinäisyyttä on paljon. Se on ikävää. Samalla on muistettava, että on myös ihmisiä, jotka haluavat omasta tahdostaan elää yksin ja erakoituneena, Kristiina tietää.