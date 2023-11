Uroksen perustajan ja ex-toimitusjohtajan omaisuutta määrättiin vakuustakavarikkoon lähes 132 miljoonan euron arvosta

Rahaa siirtynyt tytäryhtiöille

KRP:n mukaan Uros oli siirtänyt kymmeniä miljoonia euroja tytäryhtiöilleen, jotka kaikki on myöhemmin todettu käytännössä varattomiksi.



– Yhtiön ylivelkaisuuteen ja maksukyvyttömyyteen ovat merkittävästi vaikuttaneet sen emo-, tytär- ja sisaryhtiöille antamat lainat/varojen siirrot. Maksujen takaisinkertymiseen on kohdistunut merkittävää epävarmuutta ja lisäksi varoja on käytetty kuluihin, joiden liiketaloudellinen peruste on jäänyt epäselväksi, vaatimuksessa kirjoitetaan.



KRP:n mukaan Uroksen velat olivat konkurssihetkellä yli 30,7 miljoonaa euroa sen nettovaroja suuremmat.



– Ottaen huomioon Uros Oy:n taloudellinen tilanne 1.1.2019 alkaen aina konkurssiin saakka, varojen siirtämistä ja lainaamista konserniyhtiöille ei ole voitu pitää liiketaloudellisesti hyväksyttävinä toimenpiteinä. On syytä epäillä, että teoilla on osaltaan aiheutettu Uros Oy:n maksukyvyttömäksi tuleminen ja siten aiheutettu merkittävää vahinkoa sen velkojille.