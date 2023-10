Uros-vyyhdissä uusi käänne – oikeus määräsi Luxemburg-kaupat peruttavaksi

– (Tytäryhtiöiden) osakekantojen kaupoilla on siirretty Uros Oy:n omaisuutta pois velkojien ulottuvilta. Uros Oy on ollut oikeustoimia tehtäessä maksukyvytön. Oikeustoimien toinen osapuoli on ollut Uros Oy:n läheinen, ja tämä on siten tiennyt oikeustoimien sopimattomuudesta ja Uros Oy:n maksukyvyttömyydestä, konkurssipesä sanoi kanteessaan.