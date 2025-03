Urhon, 95, ja muiden ikäihmisten hampaat hoidetaan hoivakodin takapihalla

Suomalaiset vanhenevat omat hampaat suussa. Hammaslääkäriliiton mukaan hyvinvointialueiden tulisi nyt satsata hoivan varassa oleviin entistä enemmän ja viedä hammashoitoa myös hoivakoteihin. Kävimme hoivakodissa, jonka takapihalla asukkaat voivat käydä yksityisellä hammaslääkärillä.

Urho Riihikoski kulkee tamperelaisen Viola-kodin hoitajan kanssa ramppia ylös kohti konttia.

– Ihan hyvä, että hoito saadaan lähelle, toteaa Riihikoski.

On aika hammashoidon. Matka hoitoon on kymmeniä metrejä. Nimittäin hammaslääkäri ja hoitaja odottavat asukkaita hoivakodin takapihalla.

Onko teillä suunterveys kunnossa?

– Sellaisessa kunnossa kuin 95-vuotiaalla voi olla, toteaa Urho Riihikoski.

Ajatuksena on tuoda ikääntyneille hammashoitopalvelua lähipalveluna.

– Pirkanmaalla hammasjonot ovat olleet tosi pitkiä ja myöskään ikääntyneitten asumisympäristöihin tulevia lähipalveluita ei olla nykyisin enää saatu vanhusten koteihin.

– Tästä syystä Violakodeilla lähdimme miettimään, onko jotain, mitä itse voimme asialle tehdä, toteaa Viola-kotiyhdistyksen toiminnanjohtaja Niina Lahti.

"Kiitos henkilökunnalle, että osaavat hoivata meitä vanhuksia." – Urho Riihikoski

Hoivakoti otti yhteyttä Mehiläiseen, jonka henkilökunta toimii Plandentin-kontissa maaliskuun ajan. Kontti palaa tarvittaessa takaisin.

Tämä kuitenkin maksaa ja kaikilla ei ole varaa, niin minkälaisia ajatuksia se herättää? Julkiselle puolelle jonot ovat todella pitkiä.



– Se on tietenkin harmillista niiden potilaiden kannalta, joilla ei ole varaa käyttää yksityistä hammaslääkäriä, sanoo Riihikoski.



Hoivakodista muistutetaan, että asukkaat eivät voi odottaa pitkiä aikoja jonoissa.

– Kaikki ei elä niin kauan, että myöskin tällaisia asioita kannattaa puntaroida, toteaa Lahti.

"Ei tarvitse lähteä mihinkään"

Riihikoski kävelee ramppia takaisin.

– Hoiva on hyvää, kipuja ei tuntunut ja hoito tuli tehtyä.

– Kiitos henkilökunnalle, että osaavat hoivata meitä vanhuksia, asukas toteaa.

Seuraavaksi on vuorossa Maija-Liisa Syrjänen.

– Tämä on tässä pihassa, niin ei tarvitse lähteä mihinkään, sanoo Syrjänen.

"Kyllä nyt tarvitaan kaikki keinot käyttöön, jotta meidän ikäihmisillä on suunterveys sellainen, että elämä on laadukasta." – Henna Virtomaa

Edellisestä hammashoidosta Syrjäsellä on jo "vähän pidempi aika".

– Se on todella hankalaa. Ensinnäkin sinne on kadulta rappuja ja aulassakin on muutama rappu. Tämä on ihan hienoa, että tänne pääsi tarkistuttamaan ja katsomaan, mitä suussa on, toteaa Syrjänen.

– Toivottavasti he tulisivat uudestaankin tänne käymään joskus. Olisi kiva.

Liitto: Hyvinvointialueiden vietävä hammashoitoa hoivakoteihin

Hammaslääkäriliitolla ei ole tiedossa, että Suomessa olisi muita ei-julkisia toimijoita, jotka järjestävät siirrettävän konttihoitolan hoivakotiin. Kevyitä siirrettäviä yksiköitä on ollut käytössä jo aikaisemmin.

– Onhan tämä loistavaa palvelua, jos asiakas potilas pystyy sen maksamaan, kun viedään se ihan siihen lähipalveluksi ilman muuta, toteaa Hammaslääkäriliiton toiminnanjohtaja Henna Virtomaa.

Hammaslääkäriliiton mukaan hyvinvointialueiden tulisi nyt satsata hoivan varassa oleviin entistä enemmän ja viedä hammashoitoa myös hoivakoteihin, todetaan Hammaslääkäriliitosta. Täten iäkkäiden ei tarvitsisi lähteä kauemmas hammashoitoon ja hoitoa saisi varallisuudesta riippumatta.

Liitossa pidetään ongelmana sitä, että he joilla, ei ole varaa tällaiseen yksityiseen palveluun, jonottavat pitkiäkin aikoja kiireettömään hoitoon.



– Hoivakoteihin ja palveluyksiköihin on järkevää tätä siirrettävää konttia viedä, jotta palvelua voidaan tarjota lähellä ja lähipalveluna.

Lähetä vinkki! Sosiaali- ja terveyssektorin aiheisiin erikoistunut toimittaja Joonas Lepistö avaa yhteiskunnan ajankohtaisia teemoja. Asiantuntijoiden ja kansalaisten kokemusten kautta Lepistö kertoo, missä tilassa Suomen sosiaali- ja terveyspalvelut ovat. Juttuvinkit joonas.lepisto@mtv.fi.

"Hyvä suunterveys on ikääntyneelle hyvän elämän edellytys"

Hyvinvoinnille suunterveys on tärkeää.

– Se vaikuttaa ravitsemustilaan, minkälaista ruokaa syödään ja mitä voidaan syödä, miten se ruoka maistuu.

– Tulehdukset suussa saattavat aiheuttaa yleistilan laskua tai vaarantaa sydämen terveyttä. Meidän kaikkien kannattaisi pitää suu kunnossa, sanoo Lahti.

– Hyvä suunterveys on ikääntyneelle hyvän elämän edellytys, jatkaa Virtomaa.

"Kyllä nyt tarvitaan kaikki keinot käyttöön"

Lahti kertoo, että palaute on ollut positiivista.

–Tähän mennessä näyttää tosi hyvältä. Ja uuden palvelumuodon kehittämiseen on tarvittu tosi paljon henkilökunnan sitoutuneisuutta ja työpanoksia.

– He ovat varanneet hoitoaikoja ja optimoineet niitä asukkaiden elämänrytmiin sopiviksi. He ovat käyneet läpi terveys- ja lääkitystietoja yhdessä Mehiläisen kanssa, jotta taustat ovat kunnossa. Lisäksi he osallistuvat asukkaiden saattamispalveluun, jatkaa Lahti.

Elinajanodote on pidentynyt ja suomalaiset vanhenevat omat hampaat suussa.

– Seuraavien 10 vuoden aikana 85 vuotta täyttäneiden osuus tulee selkeästi kasvamaan. Eli kyllä nyt tarvitaan kaikki keinot käyttöön, jotta meidän ikäihmisillä on suunterveys sellainen, että elämä on laadukasta, vaatii Virtomaa.