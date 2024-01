Suomalaishyppääjä nousi upeisiin korkeuksiin – edellä enää SE-mies: "Nälkäistä touhua"

Oma kolmen vuoden takainen ennätys parani neljällä sentillä lukemiin 570. Tulos on Suomen kaikkien aikojen toiseksi paras hallitulos ja sivuaa Mikko Paavolan ja Asko Peltoniemen halliennätyksiä. Ainoastaan Jani Lehtonen (583) on ylittänyt riman korkeammalta.

Kujanpäällä oli selkeä tieto ja ymmärrys siitä, mistä uusi ennätystaso on löytynyt heti uuden kauden ensimetreillä.

– Nyt juoksu toimii. Siihen on haettu muutosta viimeiset puolitoista vuotta, ja nyt se alkaa näkymään, Kazakstanissa seuraavan kerran kilpaileva Kujanpää sanoi.

– Nyt otetaan irti kaikki, mitä kropasta on irti otettavissa. Siinä on sopivasti EM-raja 572, olympiaraja 582 ja Suomen ennätys 583 edessä. Siinä on hyviä steppejä, nyt ne tarvitsee vain hypätä.