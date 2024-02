Urheilutoimittajain liitto kiistää Johanna Aatsalon kirjassa esitetyn kohuväitteen – kirjoittaja pysyy kannassaan

– Urheilutoimittajain liiton keräämien tietojen ja silloiseen ajankohtaan liittyvien hallituksen kokouspöytäkirjojen mukaan Johanna Aatsaloa ei ole erotettu liiton jäsenistöstä. Urheilutoimittajain liitto on tarkastanut kaikki vuosien 1998 sekä 1999 hallituksen pöytäkirjat, eikä tällaista päätöstä ole niiden perusteella tehty, liitto ilmoittaa.

Aatsalo pysyy väitteessään

– On selvä, ettei tällaisia yhdistyslain vastaisia toimia koskaan tehdä niin, että ne kirjataan joihinkin pöytäkirjoihin. Ne hoidetaan ikään kuin hiljaisesti, niin kuin minun tapauksessani tehtiin. Kommunikaatio sieltä (liitosta) loppui täysin, minulle ei tullut sen jälkeen mitään jäsenmaksuja eikä Vuoden Urheilija -äänestyksiin osallistumisia. Ikään kuin unohtaen, "ei laitetakaan enää sille mitään", Aatsalo sanoi.

– Kyllä se nyt vain ikävä kyllä näin meni, eikä tämä tästä muuksi muutu. On ehkä vähän naiiviakin lähteä etsimään tällaista erotusasiaa pöytäkirjoista, koska se erotusperustehan ei olisi ollut mitenkään yhdistyslain mukainen.

– Eli on kirjailijan väite, jossa saatetaan outoon valoon sen aikaista toimintaa. Täytyy erittäin kirkkaasti todeta, että emme voi kuin pahoitella kaikkea sitä, mitä Johanna Aatsalo on joutunut matkan varrella kokemaan. Mutta meillä on paitsi oikeus, myös velvollisuus näitä virheellisiä väittämiä oikaista.