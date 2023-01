Urheilutähden järkytys keskeytti haastattelun – sitten tapahtui jotain odottamatonta: "Näin ilta ei saa päättyä"

Gottfridsson kokosi hetken ajan itseään, minkä jälkeen hän muistutti häntä haastatelleelle Aftonbladetin toimittajalle, että on olemassa tärkeämpiä asioita kuin voittohaastattelu.

Maajoukkue ja liitto keksi piakkoin useamman tavan, joilla he voisivat muistaa poikaa ja hänen perhettään.

– Hän saa tietenkin maajoukkueen pelipaidan, jonka kaikki pelaajat ovat signeeranneet ja sitten hoidamme heille liput johonkin ensi viikon otteluumme. Toivon, että heidän on mahdollista tulla tuolloin, Gottfridsson sanoi.

Ruotsin Gottfridsson on saavuttanut urallaan Euroopan mestaruuden sekä MM-hopeaa. Hänet on valittu kahdesti EM-kisojen arvokkaimmaksi pelaajaksi. Ruotsi on voittanut MM-kisoissa molemmat ottelunsa ja varmistanut paikkansa pudotuspeleissä. Se kohtaa maanantaina alkulohkon päätöspelissä Uruguayn.