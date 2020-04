Urheiluseurat ovat huolissaan nuorista harrastajista – osalla treenaaminen hiipunut pandemian myötä: "Pitää olla samalla sosiaalityöntekijänä”

– Harrastustoiminta on joillekin todellinen henkireikä. Osittain olen huolissani lapsista ja nuorista sekä omista pelaajista, mikä heillä on nyt tilanne. Tässä on vähän tämmöinen sosiaalityöntekijän rooli liikuttamisessa ennaltaehkäisevällä puolella, sanoo nuorisopäällikkö Jesse Laajaranta Pallo-Pojat Junioreista.