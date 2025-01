Urheilijasiskoksilla meni nahisteluksi – olympiavoittaja päivittelee: "Kuvittele, jos olisimme tienneet"

Ruotsalaissisarukset Hanna ja Elvira Öberg riitelivät nuorina paljon. Ampumahiihdon huipulle siskonsa tapaan noussut Elvira ei olisi voinut uskoa, millaiseksi kaksikon tilanne sittemmin muuttuisi.

Ampumahiihdon arvokisavoittajia Hannaa, 29, ja Elviraa, 25, erottaa neljä ikävuotta. Vaikka Öbergeillä ei ole muita sisaruksia, he eivät olleet läheisissä väleissä nuorina.

– Emme ole aina olleet yhtä hyviä ystäviä kuin nykyään. Kun asuimme molemmat kotona, riitelimme melko paljon. Kuvittele, jos olisimme tienneet silloin, että asuisimme 300 metrin päässä toisistamme ja viettäisimme aikaa yhdessä joka päivä. Se olisi tuntunut varmasti epätodennäköiseltä, Elvira Öberg sanoi Vinterpasset-podcastissa Aftonbladetin mukaan.

– Olimme hyvin erilaisia ja meillä oli erilaiset kiinnostuksenkohteet. Ei tuntunut siltä, että meillä olisi ollut kovin tiivis suhde. Olemme kasvaneet yhteen ajan saatossa, Hanna puolestaan kommentoi.

"Emme tekisi sitä"

Vaikka välit ovat lähentyneet, Öbergeistä ei olisi kuitenkaan toteuttamaan sopuisasti Blomquistin veljesten kaltaista tekoa. Ruotsalaiset Anders ja Örjan Blomquist jakoivat maastohiihdon klassikkokilpailu Vasaloppetin voiton vuonna 1988.

– Emme tekisi sitä. Meillä molemmilla olisi mieluummin oikeus sanoa, että olemme parempia. Olemme kilpailuhenkisiä ihmisiä, vaikka sisarrakkaus kukoistaa, Elvira totesi.

– Ei ole niin, ettemme kilpailisi toisiamme vastaan sen takia, että olemme sisaruksia. Kilpailemme melkein vielä enemmän toisiamme vastaan, varsinkin harjoituksissa. Ei ole niin, että antaisin Elviran voittaa, Hanna kertoi.

Elvira kuitenkin kuvaili, että olisi "hullun suurta ja mahtavaa", jos he olisivat samassa kilpailussa ykkönen ja kakkonen. Toistaiseksi he ovat olleet jakamassa ampumahiihdossa palkintokoroketta ensimmäisenä ja kolmantena sekä toisena ja kolmantena, mutta eivät koskaan ensimmäisenä ja toisena.

Hanna Öberg on saavuttanut kaksi olympiakultaa ja kolme maailmanmestaruutta. Elvira Öbergillä on yksi olympiakulta. Tällä kaudella Elvira on ollut edellä – hän on maailmancupissa kolmantena, Hanna sijalla 26.