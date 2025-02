Surmakuski vei ikuisiksi ajoiksi mahdollisuuden, josta puhuttiin kiekkotähden häissä – "Kauheaa, mitä tapahtui"

Rasmus Anderssonin ja Johnny Gaudreaun tuli pelata toisiaan vastaan jääkiekon 4 Nations Face-Off -turnauksessa. Sen mahdollisuuden vei Gaudreaun kuoliaaksi ajanut juopunut kuljettaja.

Pyöräilemässä olleet NHL-tähti Johnny Gaudreau ja hänen veljensä Matthew Gaudreau kuolivat viime elokuussa New Jerseyssä juopuneen kuljettajan yliajamina. Pohjaton suru valtasi yhdysvaltalaisveljesten läheiset ja lukemattomat jääkiekon ystävät.

Rankkoja aikoja on viettänyt myös Gaudreaun entinen joukkuekaveri, Calgary Flamesin NHL-puolustaja Rasmus Andersson.

Andersson oli ruotsalaislehti Expressenin mukaan yksi Gaudreaun parhaista ystävistä. Ruotsalainen on kirjoittanut Gaudreaun nimen luistimeensa ja kertoo pelaavansa tälle joka ottelun.

– Hän on ajatuksissani joka päivä. On niin kauheaa, mitä tapahtui, Andersson sanoo.

Lisäksi Anderssonin vaimo ja Gaudreaun leski Meredith ovat hyviä ystäviä.

– Yritämme puhua hänen kanssaan enemmän tai vähemmän joka päivä. Hän oli täällä muutama viikko sitten, jolloin tapasimme. Ajattelemme häntä niin paljon kuin voimme, ja haluan olla hänen ja Johnnyn lasten tukena, koska tiedän, että hän olisi tehnyt samoin minulle, Jonas Andersson kertoo.

4 Nationsia sivuttiin häissä

Rasmus Andersson edustaa Ruotsia NHL-pelaajin tahkottavassa maajoukkueturnaus 4 Nations Face-Offissa.2025 Andrea Cardin/4NFO

Gaudreau edusti Yhdysvaltain maajoukkuetta monissa arvoturnauksissa ja voitti MM-pronssia vuonna 2018. Entisellä hyökkääjällä on USA:n pukuhuoneessa muistopaikka, jossa roikkuu miehen numerolla 13 varustettu paita.

Jos Gaudreau olisi vielä elossa, hän pelaisi hyvin todennäköisesti parhaillaan neljän maan huipputurnausta. Tulevana yönä pohjoismaista aikaa hän olisi kohdannut Ruotsin, jonka riveissä on myös Andersson.

Kaksikko kävi tätä mahdollisuutta läpi viime kesänä.

– Olimme molemmat bestmaneja (kanadalaisen NHL-hyökkääjä ja maailmanmestari Andrew) Mangiapanen häissä. Puhuimme vähän 4 Nationsista, mutta suurin osa puheista koski sitä, että lähtisimme lomalle Eurooppaan ensi kesänä, Andersson valotti.

– Aioimme pelata golfia Espanjassa. Lapset saisivat pelata yhdessä; meillä on samanikäisiä lapsia.

Lapset pystyvät vielä tapaamaan toisiaan, mutta surmakuljettaja vei ikuisuksi ajoiksi mahdollisuuden, että Gaudreau ja Andersson olisivat kohdanneet maailman parhaiden pelaajien maajoukkueturnauksessa.

Pitkä tuomio toiveissa

Anderssonia on jäytänyt surmakuskin linja. Mies on useaan otteeseen väittänyt olevansa syytön. Esillä on ollut jopa tuomion lyheneminen: miehen asianajajat ovat esittäneet, että Gaudreaun veljesten veren alkoholipitoisuus oli onnettomuuden aikaan suurempi kuin auton kuljettajan.

– Puhuimme vaimoni kanssa siitä äskettäin. Tulee paha mieli, kun luen, mitä tulee ulos. Kun näen, mitä hän tai hänen asianajajansa sanovat, minua vain ärsyttää. Toivon, että Johnnylle ja perheelle annetaan oikeutta. Haluan, että tämä päättyisi heidän vuokseen. Heille on annettava mahdollisuus jatkaa eteenpäin.

– Haluamme vain, että hän (surmakuljettaja) istuisi vankilassa mahdollisimman pitkään.