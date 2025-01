Sikke ja Hanna Sumarilla ei ollut nuoruudessa erityistä suhdetta: "Ei ollut paljon yhteistä"

Sisaruksilla Sikke ja Hanna Sumarilla ei ollut lapsuudessa ja nuoruudessa mitään erityistä suhdetta.

Sisarukset kokki-ravintoloitsija Sikke Sumari, 72, ja juontaja Hanna Sumari, 65, ovat alkaneet vasta aikuisiällä käymään läpi sisarussuhdettaan. He eivät olleet lapsuudessaan tai nuoruudessaan koskaan sydänystäviä: eivät olleet juurikaan perillä toistensa tekemisistä, eikä heillä ei ollut mitään erityistä suhdetta.

– Elimme mielestäni molemmat omaa elämää. Iso ikäeromme vaikuttaa todella paljon. Kun olen ollut seitsemän ja mennyt ensimmäiselle luokalle, niin Sikke on ollut 14-vuotias ja murrosiässä. Kun mietin, mitä itse olen tehnyt 14-vuotiaana ja siinä olisi ollut joku 7-vuotias, niin ei hyvä. Ei meillä ollut sillä tavalla paljon yhteistä, Hanna kertoi Huomenta Suomessa 17. maaliskuuta.

Sikke ei puolestaan oikein edes muista Hanna läsnäoloa lapsuudessaan ja nuoruudessaan. Hannan kokemukset ovat yhtenevät: Siken menemiset eivät tuntuneet oikein miltään, kun siskoa ei tavallaan edes ollut hänen arjessaan. Siihen aikaan heillä oli myös vielä kaksi vanhempaa sisarta, joista toinen on tätä nykyä edesmennyt.

– Minulla oli kolme siskoa: yksi meni menojaan ja minulla oli paljon tekemisestä näiden kahden toisen kanssa, koska hoidin heidän lapsiaan. Myöhemmin hoidin myös Siken lapsia, Hanna kertoi.

– Kun minulla oli poikaystävää ja sitä ja tätä ja toinen aloittaa koulun, niin tietenkin se on vähän luonteestakin kiinni. Ritva ja Helena olivat siinä vielä minua vanhempina, niin oliko sinulla heihin parempi kontakti, Sikke pohti.

Hanna muisteli, että kaikki neljä sisarusta asuivat vielä kotona hänen ollessa 7-vuotias.

– Meidän Ritu on vanhin ja muistan, että hän on aina tehnyt paljon kaikenlaista. Muistan, että hän teki minulle ja kavereilleni koulun jälkeen köyhiä ritareita. Hän on edelleen sellainen Suomen Martha Stewart. Hän osaa mitä vain: ompelee miesten puvut ja purjeet purjeveneisiin, Hanna kertoi.

– Tyypillinen isosisko hän oli ja on. Hän taisteli kaikki taistelut, koska vanhempamme olivat siinä vaiheessa todella ankaria kahdelle vanhemmalle siskollemme, Sikke jatkoi.

Hanna ja Sikke Sumari pohtivat ikäeroaan ja sen aiheuttamia vaikutuksia sisarussuhteeseensa.

