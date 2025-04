Ampumahiihtotähti pihalle maajoukkueesta – latasi suorat sanat: "En luota enää valmentajiin"

Ampumahiihdon MM-hopeaa päättyneellä kaudella voittanut Norjan Karoline Knotten pudotettiin ensi kauden maajoukkueesta. Knotten kertoi VG:lle tunteneensa olonsa huijatuksi.

Knotten oli mukana MM-hopeaa voittaneessa viestijoukkueessa. Hän nousi kertaalleen palkintokorokkeelle maailmancupissa ja oli 14:s kokonaiskilpailussa. Sillä Knotten oli toiseksi paras norjalainen maailmancupissa. Tämä ei riittänyt, vaan hänet on siirretty sivuun ensi kauden maajoukkueesta.

– Olemme tehneet arviomme. Hän ei ole käsityksemme mukaan ollut sataprosenttisesti mukana. Siksi siirrämme hänet sivuun, Norjan maajoukkueen urheilupomo Per Arne Botnan sanoi VG:lle.

Botnanin mukaan Knottenilla oli toiveita ja tarpeita, joita maajoukkue ei pystynyt täyttämään.

– Hän oli tietenkin pettynyt ja ei ole samaa mieltä kanssamme päätöksestä. Sitä meidän täytyy ymmärtää, Botnan totesi.

Knotten tulee olemaan kuitenkin mukana maailmancupissa, mutta ulkona maajoukkueesta. Se tarkoittaa sitä, että hän joutuu ottamaan suurempaa vastuuta harjoittelustaan sekä taloudellisesta puolesta. Knotten kertoi myös oman kantansa VG:lle.

– Sanoin, että voin osallistua sataprosenttisesti. En ollut varma kaikesta siitä, mitä suunnitelmassa oli. Pyysin sitä, mutta he eivät voineet antaa sitä minulle. He eivät voi näyttää minulle, mitä pitää treenata. En suostu mihinkään tietämättä, millaista se tulee olemaan olympiakaudella, Knotten kertoi.

– Minusta tuntuu, että minulle on valehdeltu. Kysyin suoraan, että haluavatko he minut joukkueeseen. He sanoivat, että tietysti haluavat. He eivät antaneet minulle mahdollisuutta sano kyllä tai ei. Halusin antaa panokseni ja olla osa tiimiä. En saa sitä mahdollisuutta. Minusta se on surullista. En ole sataprosenttisesti samaa mielestä. He ratkaisevat sen uskomattoman huonolla tavalla. Se tarkoittaa sitä, että en enää luota valmentajiin, Knotten päätti.