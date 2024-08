Uransa päättävän Kristiina Mäkelän erityispiirre nousi esiin oikealla hetkellä – "Se rupeaa heilumaan"

Mittavan kilpauransa Ruotsi-otteluun päättävällä Kristiina Mäkelällä on nuorille urheilijoille arvokas viesti. Hän määritteli aikuisten sarjaan siirtyessään tavoitteikseen pitkän uran yleisurheilun arvokisoissa ja ymmärsi sen edellyttävän hyvää terveyttä.

Mäkelä voi nyt 31-vuotiaana todeta, että hän on yltänyt tavoitteisiinsa moninkertaisesti. Arvokisamitalin lisäksi hänellä on edelleen voimassa oleva Suomen ennätys 14,64, ja aikuisten arvokisoissa hän on kilpaillut hallikisat mukaan lukien parikymmentä kertaa vuodesta 2012.