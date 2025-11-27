Juuri nyt Avaa

Ukrainalla on suuri tarve vahvistaa väestönsuojia. Venäjä on hyökkäyssodan aikana iskenyt toistuvasti siviilikohteisiin kuten asuintaloihin, kouluihin ja terveydenhuollon toimipisteisiin.

Suomen ja Ukrainan johtamaan yhteistyöhön liittyy viisi muutakin maata vahvistamaan kokonaisbudjettia ja yhteistyön vaikuttavuutta.

Koalitioyhteistyö auttaa Ukrainaa pitkäjänteisen suojaverkoston rakentamisen alkuun. Apu on aluksi lahjamuotoista rahoitusta, jota on määrä jatkaa myöhemmin laina- ja sekarahoituksella.

Suomi tukee Ukrainan väestönsuojien rakentamista 11 miljoonan euron tuella. Tuki julkistettiin samalla kun ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps.) vieraili Kiovassa.

Katso myös: Kiovassa ihmiset käyvät keskellä sotaakin päiväkodissa, koulussa ja töissä.

Ukrainan nykyiset väestönsuojat suojaavat vain puolta kansasta ja lisäsuojien tarve on valtava, jotta esimerkiksi koulujen lähiopetusta voidaan järjestää.

– Ukraina pyysi Suomea johtamaan väestönsuojakoalitiota, koska Suomella on alan vahvaa osaamista niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Matkalla keskustelen ukrainalaisten päättäjien kanssa ja saatan suomalaisyrityksiä yhteen ukrainalaisten vastuutahojen kanssa, Tavio sanoi sisäministeriön tiedotteessa.