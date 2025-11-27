Suomi tukee Ukrainan väestönsuojien rakentamista 11 miljoonan euron tuella. Tuki julkistettiin samalla kun ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps.) vieraili Kiovassa.
Suomi on jo aiemmin vahvistanut kahden miljoonan euron tuen Ukrainan väestönsuojelulle, joten tuki nousee yhteensä 13 miljoonaan euroon.
Ville Tavio osallistuu Kiovassa järjestettäviin väestönsuojakoalition avajaisiin.
Koalitioyhteistyö auttaa Ukrainaa pitkäjänteisen suojaverkoston rakentamisen alkuun. Apu on aluksi lahjamuotoista rahoitusta, jota on määrä jatkaa myöhemmin laina- ja sekarahoituksella.
Suomen ja Ukrainan johtamaan yhteistyöhön liittyy viisi muutakin maata vahvistamaan kokonaisbudjettia ja yhteistyön vaikuttavuutta.
Lisäksi eräät kansainväliset rahoituslaitokset ovat kiinnostuneita liittymään mukaan.
Lisäsuojien tarve on valtava
Ukrainalla on suuri tarve vahvistaa väestönsuojia. Venäjä on hyökkäyssodan aikana iskenyt toistuvasti siviilikohteisiin kuten asuintaloihin, kouluihin ja terveydenhuollon toimipisteisiin.