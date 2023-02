Unohtakaa MM-karsintojen lohkovoitto – tässä on Susijengin todellinen panos Saksa-otteluun

Tällä hetkellä Suomi on maailmanlistalla sijalla 24, joka on kisoihin päässeiden maiden joukossa 17:nneksi paras ranking. Se laittaisi Susijengin viidenteen arvontakoriin. Jos Suomi toivoisi pääsevänsä ylempään arvontakoriin, sen pitäisi ohittaa Fiba-rankingissa kaksi maata. Lähimpänä ovat Puerto Rico (21:s) ja Iran (20:s). Iran on hävinnyt molemmat ottelunsa edellisen listajulkistuksen jälkeen, kun taas Puerto Rico on napsinut pelkkiä voittoja.