Huuhkajien EM-kisaunelma koki valtavan kolauksen – tiesitkö tästä takaportista turnaukseen?

Huuhkajilla on edelleen mahdollisuudet päästä mukaan EM-kisoihin karsinnoista, vaikka Sloveniaa vastaan tulikin tappio viikonloppuna. Jos karsinnoista ei irtoa kisapaikkaa, on Suomella on kuitenkin käytössään vielä varapatruuna, jolla kisalippu Saksan turnaukseen voi irrota.