Unohditko vaihtaa talvirenkaat? Ei hätää, lauhoille ja harmaille päiville ei näy loppua – Baltian kesälämmöt yltävät melkein Suomeen saakka

– Heti Suomen eteläpuolella Baltiassa on melkein täysi kesä päällä. Siellä on jopa 10 astetta normaalia lämpimämpää ja tämä sama lämpö yltää vähän meillekin, kertoo MTV Uutisten meteorologi Markus Mäntykannas.

– Meillä on ilmassa niin paljon kosteutta, että lämpö ei pääse samalla tavalla oikeuksiinsa. Itämeri lisää kosteutta ja tiivistää sen meille pilveksi, Mäntykannas selittää.

Lunta saa odotella

Lappiin on satanut lisää lunta ja sitä on siellä laajalti 5-10 senttimetrin verran. Eteläisemmässä Suomessa Jyväskylän korkeudella on vielä muutamasta sentistä kymmeneen senttiin lunta, mutta Mäntykannaksen mukaan se sulaa vielä tämän ja huomisen päivän aikana pois.