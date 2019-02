Kevätsää on tulossa etuajassa! Meteorologi lupailee normaalia lämpimämpää kuukautta – ensin pitää kestää jojoilua sekä yksi kylmä rysäys

Maaliskuun puoliväliin saakka sää on ainakin muutaman asteen tavanomaista lämpimämpi.

Lämpimämpiäkin lämpötiloja voidaan nähdä, mutta sää on poukkoilevaa ja sahaa plussan ja miinuksen ristiaallokossa.

Kylmä kiristyy

– Kuluva viikkokin on alkanut lauhana, mutta vähitellen lämpötila viilenee niin, että etelässä ja maan keskivaiheillakin voi olla ihan kireät pakkasetkin mahdollisia, Latvala kertoo.

Tavallisesti helmikuun puolivälin tienoilla etelässä on vajaat viisi astetta pakkasta, ja Lapissa on noin 10 astetta pakkasta.

Termistä kevättä saa odottaa

Uskalletaanko jo väittää, että kevät on tulossa etuajassa?

– Se on periaatteessa mahdollista. Tällä hetkellä on sellainen säätyyppi, että välillä on lämmintä, sitten taas menee pakkaselle. Vaikea siis sanoa, milloin varsinainen kevät alkaa, Latvala arvioi.