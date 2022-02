Unkarin oikeusministeri syyttää EU:ta vallan väärinkäyttämisestä – suomalaismeppi sivaltaa: "Hänhän on propagandaministeri"

– Viimeinen este on nyt poistunut, Sarvamaa toteaa ja kehottaa komissiota käynnistämään oikeusvaltiomekanismin ensimmäisen vaiheen Puolaa ja Unkaria vastaan.

Varojen jäädyttäminen on monivaiheinen prosessi, joka alkaa niin sanotun notifikaatiokirjeen lähettämisestä jäsenvaltiolle. Sarvamaa uskoo, että ensimmäisenä notifikaation saa Unkari ja kirje lähtee luultavasti komissiosta jo maaliskuussa.

Sarvamaa perustaa arvionsa siihen, että Unkarin kohdalla oikeusvaltiorikkeiden ja EU-varojen käytön välinen kytkös on helpompi näyttää toteen.

– Puolan tapauksessa asia liittyy tuomioistuinlaitokseen, mutta Unkarissa se kytky on helpommin todistettavissa. Jo pelkästään EU:n petoksentorjuntaviraston OLAFin jo takavuosina tekemien tutkimusten perusteella, Sarvamaa sanoo.

"Hänhän on propagandaministeri"

Unkarin oikeusministerin Judit Vargan mielestä EU-tuomioistuimen päätös on esimerkki siitä, miten "Bryssel jälleen kerran väärinkäyttää valtaansa jäsenvaltioita vastaan".

– Meidän on puolustauduttava, kun suvereniteettiamme vastaan hyökätään. Puola puolustaa demokratiaansa kiristystä vastaan, jonka tarkoituksena on viedä meiltä oikeus päättää itse asioistamme, Kaleta kommentoi.

– Hänhän on propangandaministeri. Hänen tittelinsä on jotain muuta, mutta sitä hän on todellisuudessa.