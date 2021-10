Puolalaisjuristi: Maamme EU-varat jäädytettävä, kunnes hallitus alkaa noudattaa unionin pelisääntöjä – "Ei alkoholistillekaan anneta pullollista vodkaa"

Puolan mediaan on ilmestynyt termi ”polexit”, vaikka juuri kukaan ei vaadi, että Puola seuraisi Britannian perässä ulos Euroopan unionista.

MTV:n Asian ytimessä, Jaakko Loikkanen -ohjelmassa haastateltujen puolalaisasiantuntijoiden mukaan päätös on luontevaa jatkumoa Laki ja oikeus -puolueen kuusi vuotta jatkuneelle oikeuslaitoksen murentamiselle ja haltuunotolle.

Perustuslakituomioistuimesta on tullut hallituksen kumileimasin

Kuudessa vuodessa hallitus on ottanut kuristusotteeseensa esimerkiksi perustuslakituomioistuimen sekä tuomareita nimittävän laitoksen. Oikeusvaltiokysymyksiin erikoistunut tutkija Anna Wójcik Puolan tiedeakatemiasta kertoo, että perustuslakituomioistuimen kaikki viisitoista paikkaa on täytetty Laki ja oikeus -puolueen valtakaudella, yhtä vapaana olevaa paikkaa lukuun ottamatta.

– Se tarkoittaa sitä, että tuomioistuin on muuttunut itsenäisestä instituutiosta hallituksen kumileimasimeksi, Wójcik sanoo.

”Raha on ainoa kieli, jota hallitus ymmärtää”

EU-komission puheenjohtaja Ursula Von der Leyen on luvannut, että komissio analysoi Puolan perustuslakituomioistuimen päätöksen perusteellisesti ja nopeasti. Wójcik pitää komissiota hampaattomana, mikä on nähty aikaisempinakin vuosina Puolan ja Unkarin toimiessa vastoin EU:n sääntöjä.

– Ongelma on, että EU-komissio on hyvin voimakas puheissaan, mutta varovainen teoissaan. Luulen, että lopulta Euroopan komissio vain antaa Puolan hallituksen tehdä mitä he haluavat, Wójcik ennustaa.