EU-tuomioistuimelta vihreää valoa EU:n oikeusvaltiomekanismille

Oikeusvaltiomekanismi sitoo EU:n varojen käytön oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen. Oikeusvaltioperiaatteella tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että oikeuslaitoksen itsenäisyys on turvattu.

Yksinkertaistetusti kyse on siitä, että jäsenmaan on noudatettava EU:n sisällä yhteisiä sääntöjä, jos se haluaa saada osansa yhteisistä rahoista. Oikeusvaltiomekanismista on toivottu aiempaa tehokkaampaa keinoa puuttua varojen väärinkäyttöön.