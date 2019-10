Unitutkija laittaisi kellot pysyvästi normaaliaikaan: "Olisi joka tapauksessa hyvä asia, että lopetettaisiin tämä siirtely"

– Unitutkijan näkökulmasta normaaliaika, johon nyt siirrytään, on ihmisen terveydelle ja unirytmille parempi kuin kesäaika talvella. Kesäaika on kesällä hyvä, mutta talvella kun on pimeää, talviaika on parempi: saadaan sinne aamuun vähän enemmän valoa, sanoo unitutkija, professori Markku Partinen STT:lle.