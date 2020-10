United Brotherhoodin lakkauttamisoikeudenkäynti jatkuu ensi viikolla – Hollannissa moottoripyöräjengejä on kielletty, mutta ne eivät ole kadonneet: "Lakkauttaminen ei ole lopullinen ratkaisu"

Hollannissa kieltoja on haettu oikeusteitse usealle eri moottoripyöräkerholle. Bandidosta koskeva kielto on jo saanut lainvoiman. Helvetin enkelien, No Surrenderin ja Satudarahin kohdalla prosessi on vielä kesken muutoksenhakutuomioistuimissa ja korkeimmassa oikeudessa.