Pääkäsittely rikollisryhmä United Brotherhoodin lakkauttamisoikeudenkäynnissä alkaa – tästä on kyse

Tätä toimintakielto tarkoittaa

Esimerkiksi jengin tunnusten käyttö voi olla syy epäillä rikosta.Vastaajana lakkauttamisoikeudenkäynnissä on Tero Holopainen, joka viranomaisten mukaan on johtanut ryhmää ainakin vuodesta 2016. Holopainen vastustaa lakkauttamista.

Hän kiistää, että UB:n ja sen alaisuudessa toimivan Bad Unionin eli BU:n toiminnan tarkoitus olisi tehdä rikoksia.Holopainen on myös vedonnut siihen, että UB:n toiminta on jo lakannut.

He vetoavat asiassa uutena todisteena Vanajan vankilassa käytettyihin paitoihin, joissa on ollut UB:hen viittaavat painatukset.

Paidoissa lukee "No law can break a brotherhood" eli että laki ei voi hajottaa veljeskuntaa.

UB:n toimintaa epäillään jatketun

– Esitutkinta on vasta alkuvaiheessa, mutta samoja henkilöitä on mukana, toiminnassa on samoja piirteitä, ja jengi perustettiin samantyyppisesti. Eri asia on, riittäkö se näytöksi, koska ei ole kyse siitä, että täysin sama ryhmä olisi aloittanut toiminnan uudella nimellä, kertoi rikosylikomisario Pälvi Suokas.