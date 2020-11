KRP:n asiantuntija: United Brotherhood on edelleen olemassa ja Tero Holopainen on yhä sen johtaja – Holopainen sanoo jääneensä ”eläkkeelle” vuoden 2018 jälkeen

UB:hen kohdistuvassa lakkauttamisoikeudenkäynnissä tänään aamupäivällä kuultu Tero Holopainen kertoi historiastaan ryhmässä. Kertomansa mukaan hän on ollut ryhmässä mukana alkusyksystä 2011 vuodenvaihteeseen 2018–2019 asti.

Holopainen kiistää olevansa United Brotherhoodin johtaja tai olleensa aikanaan perustamassa sitä. Se ei hänen mukaansa voi olla mahdollista, koska hän oli perustamisen aikaan vuonna 2010 vankilassa. Hän kertoo liittyneensä jäseneksi vapautumisensa jälkeen elo-syyskuussa ja päätyneensä ryhmää johtaneeseen neuvostoon.

Erikoissyyttäjä Anna-Riikka Ruuth kysyi Holopaiselta, mistä syystä tämä pääsi suoraan neuvostoon. Holopainen vastasi, että häntä pyydettiin. Ruuth kysyi, vaikuttiko Holopaisen tausta siihen, että hänen ei tarvinnut käydä läpi tavanomaista etenemisprosessia. Holopainen ei vastannut kysymykseen.

United Brotherhood perustettiin vuonna 2010, kun järjestäytyneet rikollisryhmät Rogues Gallery, Natural Born Killers (NBK) ja MORE (Me olemme rikollisten eliittiä) yhdistyivät. Holopainen oli aiemmin korkeassa asemassa NBK:ssa.

United Brotherhoodin lakkauttamista vaativat erikoissyyttäjä Ruuth ja Poliisihallitus. Vastaajana kanteessa oleva Holopainen vastustaa lakkauttamista. Hän kiistää, että UB:n ja sen alaisuudessa toimivan Bad Unionin eli BU:n toiminnan tarkoitus olisi tehdä rikoksia. Holopainen on myös vedonnut siihen, että UB:n toiminta on jo lakannut.

United Brotherhood ilmoitti tämän vuoden tammikuussa toimintansa loppuneen. Holopainen sanoi tänään, että luki lopettamisesta teksti-TV:stä.

KRP:n asiantuntija: Veljeys tulee rahan jälkeen

Holopaisen jälkeen oikeudenkäynnissä kuultiin keskusrikospoliisin (KRP) jengiasiantuntijaa Kimmo Kylmäkoskea. Hänen mukaansa Holopaisen toimintaa on seurattu 20 vuoden ajan. Vankilassa olo ei Kylmäkosken mukaan ole estänyt mahdollisuutta olla perustamassa ryhmää.

Holopainen on Kylmäkosken mukaan ollut ryhmän neuvostossa ja vuoden 2016 alussa tapahtuneen vallanvaihdoksen jälkeen noussut UB:n johtoon. KRP katsoo Holopaisen johtavan ryhmää edelleen.

Kylmäkosken mukaan United Brotherhoodin perimmäinen tarkoitus on taloudellisen hyödyn tavoittelu. Vankilassa olevista jäsenistä pidetään hänen mukaansa kyllä huolta esimerkiksi vierailemalla vankilassa ja antamalla taloudellista tukea.

– Tässä mielessä se veljeys toki näkyy, mutta kyllä se rahan hankkiminen ja taloudellisen hyödyn tavoittelu on ykkösprioriteetti ja veljeys tulee sen jälkeen, Kylmäkoski sanoi.

"Jos Lahden UB:n tilannetta luonnehtisin, se on sekava"

Kylmäkoskelta kysyttiin UB:n paikallisten osastojen tilasta. Suurimmassa osassa osastoja iso osa jäsenistä on vankilassa, ja toiminta siviilissä on tästä syystä hiljentynyt, hän kertoi.

Helsingin-osastolla aiemmin Tuusulassa olleesta kerhotilasta on luovuttu, eikä Kylmäkosken mukaan uutta tilaa tiettävästä ole. Turun- ja Jyväskylän-osastoilla tilanne on pitkälle sama, Kylmäkoski kertoi. Joensuu on Kylmäkosken mukaan selkeimmin UB:n toimintaa jatkava osasto. Siellä aiemmin käytössä ollut kerhotila on edelleen käytössä, ja jäsenet esiintyvät jengin punamustissa väreissä, Kylmäkoski sanoi.

Tampereen suunnalla UB:lla on ollut Kylmäkosken mukaan jonkinlaista yhteistyötä kokoontumistilojen suhteen Helvetin enkeleiden kanssa. Lahdessa UB:n toimintaa on hänen mukaansa pyritty jatkamaan Redrum- ja Red Roots -nimisten ryhmien muodossa, mutta molempien toiminta on hiipunut.

– Jos Lahden UB:n tilannetta luonnehtisin, se on sekava. Ei voi sanoa, mikä lopputulos tulee olemaan.

Lahden-osaston jäsenillä on Kylmäkosken mukaan ollut vetoa myös Helvetin enkeleiden suuntaan.

UB lähentynyt Helvetin enkeleiden kanssa jo aiemmin

KRP on aiemmin jo kertonut United Brotherhoodin ja Helvetin enkeleiden läheisistä väleistä. Jengit ovat poliisin mukaan olleet jo pidemmän aikaa samassa leirissä ja toisilleen myötämielisiä. Esimerkiksi Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa on vireillä rikosasia, jossa Lahden UB:n jäsenten syytetään hoitaneen Helvetin enkeleiden velanperintää viime vuonna.

Holopaista ja United Brotherhoodia edustaa lakkauttamisasiassa Helvetin enkelit -taustainen Ilkka Ukkonen. Hän sai itse tuomion 1990-luvulla ammuttuaan Bandidos-jengiläisen Helsingissä.

Tänään oikeudenkäynnin tauolla Ukkonen yritti kieltää Helsingin Sanomien toimittajaa julkaisemasta tietoa hänen taustastaan. Ukkonen sanoi, että kyseessä on kunnianloukkaus häntä kohtaan.

HS:n tavoin STT on jo aiemmin kertonut Ukkosen taustasta, koska se liittyy oikeudenkäynnin tavoin järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Lisäksi United Brotherhoodin ja Helvetin enkeleiden läheisistä väleistä on useita tietoja.

Todisteena vankilassa käytettyjä paitoja

Lakkauttamiskanteeseen liittyen United Brotherhood määrättiin alkuvuodesta väliaikaiseen toimintakieltoon, ja käräjäoikeus piti lokakuussa kiellon voimassa.

Viranomaiset epäilevät ryhmällä olleen toimintaa tänä vuonna. Erikoissyyttäjä Ruuthin ja Poliisihallituksen mukaan UB:n toiminnan ei voida katsoa lakanneen. He vetoavat lakkauttamisasiassa uutena todisteena Vanajan vankilassa käytettyihin paitoihin, joissa on ollut UB:hen viittaavat painatukset. Paidoissa lukee "No law can break a brotherhood" eli että laki ei voi hajottaa veljeskuntaa.

Poliisi myös epäilee parikymppisen miehen pahoinpidelleen Riihimäen vankilan vartijaa toukokuussa nelikymppisen miehen yllytyksestä. Kaksikon epäillään toimineen UB:n nimissä.