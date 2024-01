Israelin puolustusministeri: Sodan intensiivinen vaihe Gazan eteläosassa päättyy pian

Yoav Gallant sanoi pitämässään lehdistötilaisuudessa Israelin tehneen selväksi, että sotatoimien intensiivisen vaiheen on ollut määrä kestää kolme kuukautta, mikä tulee pian täyteen Gazan eteläosassa.

Viime viikkoina Israelin asevoimat on tehostanut sotatoimiaan ja pommituksiaan Gazan eteläosissa sijaitsevissa Khan Yunisin ja Rafahin kaupungeissa.

Palestiinalaiset tulevat hallitsemaan Gazaa sodan jälkeen

Palestiinalaismies ajoi ihmisten päälle Israelissa

Yksi ihminen on kuollut ja useita ihmisiä on loukkaantunut Israelin Raananan kaupungissa palestiinalaisen miehen ajettua autolla ihmisten päälle.

Haaretz-lehden mukaan loukkaantuneita on 17, joista kolme on loukkaantunut vakavasti. Loukkaantuneiden joukossa on lehden mukaan kuusi lasta ja yksi teini-ikäinen. Kriittisesti loukkaantunut 79-vuotias nainen menehtyi saamiinsa vammoihin sairaalassa.