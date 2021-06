Uniapneasta tuli uusi kansantauti – potilaiden määrä lisääntynyt: "Kannustan ihmisiä tutkimuksiin"

Sairaanhoitopiireissä on vastattu potilasruuhkiin sujuvoittamalla hoitokäytäntöjä. Apuna ovat esimerkiksi uudet digitaaliset hoitopolut. Jonotusta lyhentää myös diagnoosien tekeminen perusterveydenhuollossa.

Verkko-ohjaus lisääntyy

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS) uniapneapotilaiden määrä on lisääntynyt noin 35 prosenttia 2–3 vuoden aikana. Kasvua on koettu myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä, jossa hoidettavana on jo yli 15 000 CPAP-potilasta ja yli 2 000 kiskohoitoa käyttävää potilasta.