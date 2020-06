Umpiuusavuton etutöölöläinen Eljas muutti Lappiin keskelle ei mitään – hiljaiselo vaihtui vitsausten keväänä pandemiaan, tulvivaan kellariin ja myrskyn silpomaan lipputankoon: "Toivoisin jo tappavan tavallisia aikoja"

Ainakin kuluvana keväänä koettelemuksia on riittänyt.

Kellarissa virtaa joki

– Se on lähes jokakeväinen juttu, että keittiön alle tulee joen vesi. Aina voi vaan veikkailla, paljonko sitä tulee. Vielä ei onneksi ole tulvinut lattian lävitse.

Tänä keväänä vettä on ollut kellarissa vajaan metrin verran. Vesi on päässyt kellariin, sillä Liinamaan koti on rakennettu aivan Ounasjoen rantaan, hiekkapohjaisen rantapenkereen viereen.