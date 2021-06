Ulkotapahtumissa ei tarvita enää kahden metrin turvavälejä – nyt puhutaan "riittävästä etäisyydestä"

Päivityksen tavoitteena on ollut yhtenäistää asiakas- ja osallistujatilojen käyttöä koskevia suosituksia, huomioida ulkotiloissa tapahtuvan toiminnan erilainen luonne ja riskitaso. Lisäksi lapset on haluttu asettaa etusijalle rajoituksien purussa.

Samaisen tartuntautilain mukaan ulkotilaisuuksissa leviämisalueilla on pystyttävä välttämään fyysinen kontakti. Myös Etelä-Suomen aluehallintovirasto todennut tämän päätöksessään.

– Leviämisvaiheessa niin kaikissa tiloissa kuin tilaisuuksissa on vältettävä lähikontakti. Tämä tarkoittaa lainmuutoksen myötä sitä, että sisä- ja ulkotiloissa on vältettävä fyysinen kontakti.

– Lisäksi sisätiloissa on noudatettava kahden metrin turvaväliä. Ulkotiloissa taas on edelleen voimassa tuo riittävän etäisyyden vaatimus, minkä mukainen on myös tuo Etelä-Suomen avin päätöksen kirjaus.