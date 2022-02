Koronarajoitukset kevenevät eri puolilla Suomea

Lapin aluehallintovirasto (avi) on päättänyt sallia yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisen lauantaista alkaen. Päätös kumoaa aiemmin asetetun kiellon yli 20 hengen yleisötilaisuuksien järjestämisestä.

Tapahtumissa on kuitenkin ehkäistävä koronavirustartuntojen riskiä, ja järjestäjien on laadittava kirjallinen ja nähtävillä pidettävä suunnitelma tilaisuuden terveysturvallisuudesta.

Päätöstä on noudatettava, jos kyseessä on yli 10 henkilön sisätila tai yli 50 henkilön ulkotila. Päätös koskee urheilu- ja liikunta- sekä huvi- ja virkistystoimintatiloja, kuten kuntosaleja, uimahalleja ja tanssipaikkoja, riippumatta asiakasmäärästä.

Päätös on voimassa helmikuun loppuun asti.

Kanta-Hämeessä ja Kymenlaaksossa vapautetaan harrastustiloja

Näin voi olla, jos osallistujilla on määritellyt istumapaikat ja osallistujamäärä on enintään puolet tilaisuuden enimmäisosallistujamäärästä kyseisessä tilassa. Alle 50 henkilön tilaisuuksia voi järjestää ilman näitä velvoitteita.

Lauantaista alkaen sisätiloissa järjestettävien tilaisuuksien osallistujamäärälle ei ole tiettyä enimmäisrajaa, jos osallistujilla on määritellyt istumapaikat. Ulkotilojen tilaisuuksien henkilömäärää ei rajoiteta enää lainkaan.

Kainuu ja Etelä-Karjala luopuvat kokoontumisrajoituksista

Toiminta on edelleen järjestettävä niin, että osallistujien ja seurueiden välillä voidaan ehkäistä lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä. Päätöstä on noudatettava, jos kyseessä on yli kymmenen henkilön sisätila tai yli 50 henkilön ulkotila.