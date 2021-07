Kokoontumisrajoitukset laajenemassa koko HUS-alueelle – tätä se käytännössä tarkoittaa

Jos sisätiloissa järjestetyssä tilaisuudessa on yli kymmenen henkilöä ja ulkotiloissa yli 50 henkilöä, tilaisuuden järjestelyissä on lisäksi noudatettava opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n ohjeita koronavirustartuntojen ehkäisemisestä.

Lisäksi on noudatettava lain yleisiä hygieniavaatimuksia eli asiakkaille on muun muassa tarjottava mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi.