YK:n turvallisuusneuvosto on päättänyt palauttaa pakotteet Irania vastaan, sillä maan katsotaan rikkoneen ydinohjelmaansa koskevia ehtoja.

Vuonna 2015 Iranin kanssa solmittu ydinsopimus höllensi pakotteita. Iranin kanssa sopimuksen tehneet Britannia, Ranska ja Saksa vaativat tänään pidettyä äänestystä niiden palauttamiseksi.

Merkittävät taloudelliset pakotteet uhkaavat Irania, ellei sopuun päästä esimerkiksi ensi viikon YK:n yleiskokouksessa.

Irania on toistuvasti syytetty siitä, että maa pyrkii kehittämään ydinaseita. Iran on kiistänyt syytökset.