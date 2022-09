Presidentti Niinistö tapasi Iranin presidentin Raisin New Yorkissa

Aktivistien mukaan Amini oli saanut kuolettavan iskun päähänsä. Iranin poliisi on kiistänyt väitteet naisen pahoinpitelystä. Viranomaiset ovat sanoneet aloittaneensa tutkinnan tapauksen tiimoilta.

Iranin siveyspoliisin pidättämän Aminin kuolema on johtanut maassa mielenosoituksiin. Mielenosoituksissa on ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin mukaan kuollut kahdeksan ihmistä. Kuolleiden joukossa on Amnestyn mukaan kuusi miestä, yksi nainen ja yksi lapsi.