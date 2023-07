Ulkoministeri Valtonen Purra-kohusta: "Orpon hallituksessa ei ole senttiäkään tilaa rasismille"

– On kuitenkin päivänselvää, että Petteri Orpon hallituksessa ei ole senttiäkään tilaa rasismille.

Miten käy kansainvälisen Suomi-kuvan?

– Kyllähän tästä jonkin verran keskusteluja on, mutta Suomen kuva on vahva, me olemme luotettava kumppani ja en usko, että tämä pitkällä tähtäimellä mitenkään vaikuttaa, Valtonen toppuuttelee.