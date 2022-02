Viestit sodan läheisyydestä vaihtelevat: Miten Venäjää tulisi tulkita ja miten tilanteeseen on syytä varautua? "Erittäin vakavaa ja vaarallisen näköistä pullistelua – toistaiseksi"

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken sanoi perjantaina, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan on mahdollinen minä hetkenä hyvänsä . Venäjä puolestaan on kieltänyt aikeet sotilaallisesta hyökkäyksestä.

– Se riippuu siitä, ketä haluamme kuunnella. Sotajoukot ovat rajoilla liikkeellä, ja ne ovat käännettävissä oikeisiin sotatoimiin harjoittelun sijaan. Tiedämme sen, että Venäjällä on kyky siihen (hyökkäykseen), jos se päätös tehdään.

– Toistaiseksi tämä on ollut erittäin vakavaa ja vaarallisen näköistä pullistelua Venäjän puolelta, ja se pitää ihmiset varpaillaan.

Miksi eri maat ovat päättäneet kehottaa kansalaisiaan poistumaan Ukrainasta? Katso Kangaspuron vastaus alta.

"Nykyiset joukot eivät riittäisi"

– Iso kysymys edelleen on se, mitä siitä Venäjä siitä oikeastaan hyötyisi ja saisi. Hirvittävän vaikea on nähdä, että Venäjä saisi siitä sellaista etua, jota se on ollut hakemassa ja artikuloimassa, eli että se lisäisi turvallisuutta.