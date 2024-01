Airiston Helmi -pääsyytetty venäläismiljonääri oikeuden kuultavaksi, MTV paikalla – syyttäjä: Kulissiyhtiö peitteli rikollisryhmän toimintaa

Käräjillä on tarkoitus kuulla pääsyytettyä, venäläismiljonääri Pavel Melnikovia , jolle syyttäjäpuoli vaatii viiden vuoden vankeusrangaistusta muun muassa törkeästä veropetoksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta. Melnikov on kiistänyt kaikki syytteet.

Syyttäjä: Pimeitä palkkoja miljoonilla euroilla

Syyttäjien mukaan yhtiön pimeästi maksamien palkkojen määräksi on verotarkastuksessa arvioitu lähes 3,5 miljoonaa euroa vuosina 2009–2018.

Melnikovin lisäksi jutussa on syytettyinä seitsemän ihmistä, joista neljää epäillään samoista rikoksista kuin Melnikovia. Myös he ovat kiistäneet syytteet. Vastaajaksi on nimetty myös yhtiö eli Airiston Helmi Oy.