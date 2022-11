Ulkomaalaisten vankien määrä Suomessa on lisääntynyt merkittävästi: Vantaalla peräti 60 eri kansalaisuutta vuosittain

– Määrä on jonkin verran vähentynyt korona-aikana, mutta todennäköisesti kasvu jatkuu samanlaisena. Kun matkustus on vapaata, niin sitä enemmän tulee myös ihmisiä vankeuden piiriin, Vantaan vankilan yksikönpäällikkö Tommi Saarinen kertoo.

Kielitaito aiheuttaa haasteita

– Meillä tulee vastaan sellaisia henkilöitä ja kieliä, mitä me emme tiedä. Käytämme tulkkipalveluja, mutta on myös pyritty saamaan sellaista henkilökuntaa, jolla on jonkun muun vieraan kielen taito, jota he puhuvat äidinkielenään. Olemme saaneet rekrytoitua esimerkiksi Lähi-idän suunnalta vartijoita.