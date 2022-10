Vankiloissa absurdi tilanne: Rikoksesta epäillyt pääsevät vapaasti sotkemaan tutkintaa – saako kukaan enää valvoa tutkintavankien puheluita?

Yhteydenpitorajoitus on oikeuden määräämä pakkokeino, jolla rajoitetaan rikoksesta epäillyn yhteyksiä ulkomaailmaan rikoksen esitutkinnan suojaamiseksi.

Tähän saakka rajoitusten valvonta vankiloissa on ollut pääosin poliisin kontoilla. Poliisi on kuunnellut valvottavien puheluita sekä tapaamisia ja vahtinut, etteivät tutkintavangit puhu kiellettyjen henkilöiden kanssa tai tutkittavana oleviin rikoksiin liittyvistä asioista.

– Yhteydenpitorajoitusten valvominen on erittäin tärkeää, koska erityisesti vakavissa rikoksissa, joissa on useimmiten mukana ammattimaista rikollisuutta ja jengirikollisuutta, tutkinnan sotkemisen eli vaikuttamisvaara on erittäin suuri, kertoo rikosylikomisario Ari Soronen keskusrikospoliisista.