"Kuka tahansa voi joutua seksuaalirikoksesta epäillyksi" – lakiuudistus näkyy jo poliisin tutkinnassa

– Asianomistaja esimerkiksi kertoo kuulusteluissa tavanneensa henkilön, kenen kanssa on päädytty intiimiin kanssakäymiseen. Hän kertoo, että on itse ollut aktiivinen seksuaalisesti ja jopa dominoivassa asemassa siinä tilanteessa, mutta kertoo myös, että on esittänyt nauttivansa tilanteesta. Silloinhan tietenkin tulee mieleen, että mistä sen esitutkinnassa rikoksesta epäillyn asemassa olevan henkilön olisi pitänyt ymmärtää, että kyseinen henkilö ei ole vapaaehtoisesti siinä toiminnassa, Antikainen sanoo.

Taltiointi usein epäillyn eduksi

– Meillä on ollut tutkinnassa tapauksia, joissa joku osapuolista on taltioinut tilanteen. Kyllä se on ollut rikoksesta epäillyn eduksi, että on voitu todeta tiettyjä asioita. On todettu, että vapaaehtoisuus on voinut olla voimakkaasti käsillä.