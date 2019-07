Ulkokissaa ammuttiin haulikolla, tarkastuksessa löytyi 15 haulia – eläinlääkäri varoittaa tarpeettomasta kärsimyksestä

Kuva on herättänyt runsaasti keskustelua, sillä kissan ulkona liikkuminen jakaa mielipiteitä.

Mitä laki sanoo?



Lain mukaan kissaa ei tarvitse pitää kytkettynä taajama-alueella, mutta käytännössä omistajan on vapaasti ulkoilevan kissan kohdalla hyvin hankala huolehtia, ettei kissa kulje alueille, joissa se ei saisi liikkua. Lain mukaan kissakaan ei saa olla kytkemättömänä esimerkiksi kuntopolulla tai sen kaltaisella juoksuradalla, ladulla, urheilukentällä tai elintarviketorilla. Yleiselle uimarannalle ja lasten leikkikentäksi varatulle alueelle kissaa ei saisi päästää edes kytkettynä.

Vaikka valvominen on vaikeaa, omistajalle voidaan silti määrätä kissan kulkemisesta 40 euron rikesakko tai vahingonkorvauksia.

Ulkokissallakin on lain suoja



Kissaa suojaa kuitenkin eläinsuojelu- sekä metsästyslaki. Vain selvästi villiintyneen kissan saa pyydystää tai tappaa omalla tontilla. Myös rakennuksen omistajalla on oikeus tappaa villiintynyt eläin, jos se tulee rakennukseen tai sen pihapiiriin. Tämä ei kuitenkaan koske ulkoilevaa, kesyä kotikissaa.



Kotieläimeksi otetun kissan heitteillejättö ja hylkääminen on lain mukaan kuitenkin kielletty, ja omistajalla on velvollisuus huolehtia lemmikistään.