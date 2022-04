MTV paljastaa: Lähes 16 000 asiakkaan henkilötiedot vuotaneet Kämpissä ja F6-hotellissa – "Hyökkäys koskenut myös useita muita hotelleja Suomessa"

– Yhden toimittajamme järjestelmissä on ollut tietovuoto. Hyökkäys on koskenut myös useita muita hotelleja Suomessa. Meille ei ole ilmoitettu, mitkä hotellit, koska asia on toimittajamme ja kärsineiden hotellien välinen. Ryhmästämme kohteena ovat F6 ja hotelli Kämp.

Blom kertoo, että asiakkaisiin on otettu yhteyttä sähköpostitse. MTV Uutiset on nähnyt kuvakaappauksia asiakkaille lähetetyistä viesteistä.

– Suhtaudumme tähän tilanteeseen erittäin vakavasti. Seuraamme tiiviisti tilannetta toimittajamme kanssa, joka on joutunut tietomurron kohteeksi. Häiriö on korjattu, joten varausten tekeminen verkkosivuillamme on turvallista. Perusperiaatteemme on, että vieraamme saavat tuntea turvallisuutensa ensisijaiseksi.