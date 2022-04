Anonymous iski: Pääsy suomalaissivustolle ollut estettynä yli vuorokauden

Kansainvälinen hakkeriryhmä Anonymous kertoo Twitterissä kaataneensa Venäjän propagandaa levittäneen TokenTube-sivuston. Pääsy TokenTube-sivustolle on ollut estettynä lauantain ja sunnuntain välisestä yöstä.

– Suojautuminen doss-hyökkäystä vastaan on kissa ja hiiri -leikkiä.

Sittemmin ryhmän jäsenet ympäri maailmaa ovat jatkaneet iskujaan. Helmikuun jälkeen ryhmä on kertonut muun muassa lähettäneensä totuudenmukaista kuvamateriaalia sodan kulusta venäläisissä striimauspalveluissa ja tv-kanavilla sekä lähettänyt tuhansia viestejä sodasta venäläisiin sähköposteihin ja puhelimiin. Väitteidensä tueksi Anonymous latasi Twitteriin kuvia ja videoita, joissa näytetään hakkeroituja tv-kanavia näyttämässä Anonymousin haluamaa sisältöä.

Lisäksi ryhmältä on nähty muun muassa tulostinhyökkäys, jossa venäläistulostimet saatiin tulostamaan yli 100 000 sivua sodanvastaista materiaalia.

Anonymous-ryhmän toiminnan luonteen takia on vaikea sanoa varmuudella, ovatko kaikki ryhmän nimissä tehdyt kyberhyökkäykset todella ryhmän jäsenten itsensä tekemiä. Twitterissä ryhmä on julistanut, ettei se aio lopettaa hyökkäyksiään ennen kuin Venäjä lopettaa sodan. Venäjä puolestaan on uhannut tunnistavansa hyökkäyksistä vastuussa olevat hakkerit ja saattavansa nämä vastuuseen.