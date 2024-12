Verka Serduchkan hahmon takana oleva ukrainalaisartisti Andrei Danilko kertoo MTV Uutisille, kuinka hänen elämänsä muuttui täysin Helsingin Euroviisuissa vuonna 2007.

Vuoden 2007 keväällä Suomessa oltiin uuden äärellä. Helsingissä järjestettiin toukokuussa historian ensimmäiset ja toistaiseksi ainoat Suomen isännöimät Euroviisut, kiitos Lordi-yhtyeen voiton edellisvuonna Ateenan Euroviisuissa.

Helsingin viisuvoittajaksi selviytyi Serbian edustaja Marija Šerifović, mutta moni muistaa yhä tänä päivänä, lähes kaksikymmentä vuotta myöhemmin näistä kisoista parhaiten Ukrainan viisuedustajan Verka Serduchkan ja tämän kappaleen Dancing Lasha Tumbai, joka sijoittui finaalissa toiseksi.

Hopeiseen, tähtipäähineellä varustautuneeseen asuun pukeutunut drag-hahmo taustatanssijoineen lauloi päättömän oloista kappaletta, jonka lyriikoissa luriteltiin ainakin saksaksi, englanniksi sekä ukrainaksi. Esitykseen kuului olennaisesti yksinkertainen tanssikoreografia, jonka myös monet viisukansalaiset ottivat haltuunsa.

Verka Serduchkan hahmon takana oleva ukrainalaisartisti Andrei Danilko, 51, kertoo MTV Uutisille, että Helsingin Euroviisut muuttivat hänen elämänsä. Hän muistaa yhä finaalissa esiintymisen olleen hänelle haastava paikka.

Danilkon matka viisuihin ei ollut kuopaton. Verka Serduchkan hahmo sai aikaan iloa, mutta aiheutti joissakin myös närää. Artisti kertoo MTV Uutisille olevansa iloinen siitä, ettei tuohon aikaan ollut sosiaalista mediaa tai internet ylipäätään ei ollut kaikkien saatavilla, sillä hänestä kirjoitettiin myös paljon negatiivista.

– Minulla on aina ollut vaikeaa sekä ihmissuhteissa että työelämässä. Moni ei hyväksynyt meitä työn saralla. Ukrainassa järjestettiin mielenosoituksia ennen kuin lähdin Euroviisuihin edustamaan Ukrainaa. Heidän mielestään minun ei olisi pitänyt edustaa Ukrainaa Euroviisuissa, Danilko muistaa yhä.

Verka Serduchka Helsingin Euroviisujen pukuharjoituksissa toukokuussa 2007.

Vastustuksesta huolimatta Danilko pääsi Verka Serduchkana aina viisufinaaliin asti. Ilta oli ikimuistoinen, monellakin tapaa. Yksi syy on siinä, että jännitys oli tehdä artistille tepposet.

– Mielestäni esiintyminen finaalissa meni osaltani kuitenkin vähän mönkään, sillä unohdin osittain kappaleeni sanat. Harjoittelimme kyllä yötä päivää, mutta siitä huolimatta unohdin sanat, mutta onneksi lopulta muistin ne.

– Vaikka tulimme toiseksi, pidän meitä kyllä henkisinä voittajina. En olisi ikinä uskonut, että esiinnyn Helsingissä Euroviisuissa ja että olemme niin suosittuja. Muistan nähneeni suomalaisia kaduilla foliosta tehdyt tähdet päässään. Se oli mahtavaa ja hullua.

Euroviisuista puheen ollen, Danilko haluaa puhua hetken myös Suomen Euroviisuhistorian ylpeydestä: Lordista.

– Olen aina tuntenut myötätuntoa heitä kohtaan, koska heillä on niin valtavat ja kuumat asut. Olimme heidän kanssaan joskus samassa konsertissa, jossa he eivät edes mahtuneet autoon nämä asut päällä. Eli nuoriso, jotka aiotte osallistua Euroviisuihin, miettikää vähän tarkemmin sitä asuanne, jotta se olisi ehkä vähän kevyempi kuin Lordin, Danilko vitsailee.

Kun Danilko palasi kotiinsa Ukrainaan Helsingin Euroviisujen jälkeen, oli vastaanotto hurmiollinen aiemmista kritisoijista huolimatta.

– Kiovassa meitä oltiin vastassa kuin olisimme palanneet avaruudesta, vastaanotto oli niin suurenmoista ja mahtavaa.

Suomi-historiaa

Suomella on erityinen merkitys Danilkolle. Edellisen kerran hän vieraili Suomessa keväällä, kun Verka Serduchka esiintyi Tampereella euroviisubileissä samana päivänä, kun tämän vuoden Malmön Euroviisujen finaali järjestettiin. Siellä Danilko tapasi runsaasti muita ulkomaisia takavuosien viisutähtiä.

Joulukuussa Danilko tekee jälleen paluun Suomeen, kun Verka Serduchka esiintyy Helsingissä Kulttuuritalolla. Hänen ensimmäiset, ehkä sen ajan henkeen sopivat muistonsa Suomesta vievät 1990-luvulle.

– Olin vielä opiskelija ja tutustuin Finlandia-vodkaan. 1990-luvulla oli paljon väärennettyä ja kotitekoista viinaa, mutta Finlandia-vodkaa pidettiin hyvin laadukkaana. Sitten vähän myöhemmin tutustuin Ville Haapasaloon erään musikaalin yhteydessä ja hän kertoi Suomesta paljon. Minulle jäi hyvin miellyttävät muistot Haapasalosta ja Suomesta.

Verka Serduchkaa ei alunperin ollut tarkoitettu artistihahmoksi. Aikoinaan Danilko oli mukana teatteriesityksessä, jossa hänen piti esittää junan naispuolista konduktööriä. Kyseisen konduktöörihahmon nimi oli Verka Serduchka.

Verka Serduchkan rinnalla nähdään nykyään usein myös viihdetaiteilija-näyttelijä Inna Belokon (vas.).

Danilkon hahmon tulkinnasta tuli niin suosittu, että se sai lopulta oman televisio-ohjelmansa, jossa Verka Serduchka haastatteli ihmisiä. Sittemmin hahmon persoonasta kehittyi laulaja, joka päätyi lopulta Euroviisuihin asti.

– En olisi ikinä itse uskonut tällaiseen menestykseen, Danilko myöntää.

Tähän päivään mennessä Danilkon ura viihdetaiteilijana on kestänyt jo 35 vuotta. Hän iloitsee siitä, että ihmiset löytävät hänen työnsä edelleen ja viihtyvät sen parissa.

– Minusta on mahtavaa, että ihmiset muistavat edelleen meidän esiintymisemme Euroviisuissa, vaikka siitä on kohta jo 20 vuotta.

Yksi aamuyö muutti koko elämän

Koko haastattelun ajan Danilkolla on ollut yllään musta kasvomaski, jota hän pitää leukansa alla. Hän kertoo pitävänsä sitä ollessaan siviilissä omana itsenään niin kauan kuin Ukrainan sota on käynnissä. Venäjän helmikuussa 2022 aloittama laaja-alainen hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu edelleen ja on muuttanut kaiken myös Danilkon elämässä.

Danilkon mukaan kaikilla ukrainalaisilla on sodan keskellä yhtä vaikeaa, riippumatta siitä, onko ammatiltaan viihdettä tekevä artisti vai esimerkiksi kaupan työntekijä. Kaikki ihmiset ovat myös yhtä väsyneitä sotaan.

Omaa työtään esiintyvänä artistina Danilko on pystynyt jatkamaan, vaikka se on sodan runtelemassa Ukrainassa erittäin haastavaa. Tällä hetkellä Danilko ei kertomansa mukaan pysty julkaisemaan uutta musiikkia, vaan hän kirjoittaa lauluja "lähinnä pöytälaatikkoon".

– Kesällä olisin halunnut esiintyä festivaaleilla ja esittää joitakin uusia laulujani ukrainaksi, mutta peruin esiintymiseni sähkökatkosten ja valtavan yleisökadon takia. Ihmiset lähtevät Ukrainasta, se on iso ongelma.

– Minun ammatissani on tärkeää nostaa ihmisten mielialaa. Näiden Ruotsissa ja Suomessa tapahtuvien esiintymisten tarkoituksena on muistuttaa ihmisiä sodasta sekä tukea niitä ukrainalaisia, jotka ovat joutuneet pakenemaan sotaa.

Artistiuden lisäksi hän on auttanut varainkeruussa ja tukenut taloudellisesti muun muassa ukrainalaisen kuntoutuskeskuksen toimintaa. Danilkon omassa mielessä hänen missionsa artistina on tässä hetkessä hyvin selvä.

– Meidän tehtävämme on se, että konsertteihimme tulevat ihmiset hymyilevät ja muistavat elämänsä hyviä hetkiään.

Andrei Danilko ei aio riisua leukansa alla riippuvaa kasvomaskia ennen kuin Ukrainan sota päättyy.

Kun sota alkoi torstaiaamuyönä 24. helmikuuta 2022, ei Danilko ollut uskoa sitä todeksi. Hän kuvailee ajatelleensa tapahtumien olleen kuin koulussa lukemastaan historiankirjasta.

– Tietysti jäin kotiini, joka sijaitsee Kiovan keskustassa. Tämä on hyvin näkyvä talo, jonka katolla on tähti.

Aikoinaan Verka Serduchka oli hyvin suosittu hahmo Venäjällä. Danilko kuitenkin lopetti täysin konsertoimisen Venäjällä, kun maa miehitti Ukrainaan kuuluneen Krimin niemimaan vuonna 2014.

Danilko ei ole missään vaiheessa aikonut lähteä pysyvästi pois Ukrainasta. Hän on poistunut kotimaastaan sodan aikana ainoastaan ulkomaisten konserttiensa vuoksi. Danilko ja koko muu Ukraina toivoo länsimailta enemmän tukea, jotta sota saadaan loppumaan.

– Ihmisillä on vain yksi elämä ja tämän tappamisen on loputtava.