Erikoishaastattelu: Baby Lasagna koki Käärijän kohtalon – ei ollut päästä edes viisukarsintaan, sitten "räjähti" kerta toisensa perään

Baby Lasagna tuli toiseksi Malmön Euroviisuissa vuonna 2024 ja nousi sen myötä juhlituksi kansansankariksi kotimaassaan Kroatiassa. Oli kuitenkin hyvin lähellä, ettei Baby Lasagnan takana oleva Marko Purišić olisi enää artisti ollenkaan.

Kroatialaisartisti Baby Lasagna, oikealta nimeltään Marko Purišić, 29, vieraili ensimmäistä kertaa Suomessa konsertoidessaan Helsingin Kulttuuritalolla 23. maaliskuuta.

Vierailu oli pikainen, mutta Purišić suunnitteli käyttävänsä keikan lisäksi pari tuntia kaupungilla kiertelyyn ja nähtävyyksien katselemiseen – pienellä varauksella tosin.

– Olen vähän peloissani talven suhteen ja täällä on paljon kylmempi kuin Kroatiassa, artisti kertoi MTV Uutisille Kulttuuritalon uumenissa ennen keikkaansa.

Kysyn, että eihän tässä ole hätää, sillä meillähän on kevät? Vastaus tulee nauraen.

– Jos tämä on teille kevät, tämä on... Kevät on aika erilainen Kroatiassa.

Baby Lasagna villitsi Eurooppaa viime vuonna. Artisti edusti kotimaataan Kroatiaa Euroviisuissa kappaleellaan Rim Tim Tagi Dim, sijoittuen lopulta toiseksi finaalissa.

– Sehän on tuttua suomalaisille.

Baby Lasagnan päätyminen Euroviisuihin oli jotain, mitä artisti itsekin ihmettelee edelleen. Alkujaan Baby Lasagna oli varasijalla Kroatian viisukarsintaan Dora-laulukilpailuun ja pääsi mukaan vasta toisen kisaajan lopetettua.

Purišić kertoo hakeneensa mukaan kevyin rantein eikä uskonut itse, että hänellä voisi olla mahdollisuuksia menestyä kisassa.

– Muistan vaan ilmoittaneeni kappaleeni mukaan ja unohtaneeni sen sitten. Sain tiedon varasijasta kolme päivää myöhemmin, enkä edes katsonut ketkä oli valittu mukaan. Niin paljon en uskonut siihen, mitä teimme.

– Sitten yhtäkkiä asioita alkoi tapahtua, yksi räjähdys toisensa perään. En edes uskonut pääseväni mukaan Doraan, saati voittavani sen, meneväni Euroviisuihin ja tulevani toiseksi. Se on ihan absurdia.

Marko Purišić eli Baby Lasagna on nykyään sekä kotimaassaan että ympäri Eurooppaa suosiota kerännyt artisti.Aino Haili

On todella pienestä kiinni, että asiat eivät menneet toisin. Jos Purišić ei olisi hakenut mukaan Doraan häntä ei todennäköisesti tällä hetkellä nähtäisi esiintymislavoilla, sillä hän oli jo päättänyt, että ammattimainen artistiura olisi tässä.

– Niihin aikoihin, kun Doran karsinnat alkoivat, etsin töitä koska ajattelin, että meidän olisi lopetettava musiikin tekeminen, sillä se ei ollut taloudellisesti kannattavaa. Ajattelin, että minun on löydettävä työ, asunto, sillä haluan mennä pian naimisiin, ja minulla ei ole autoa eikä yhtään rahaa. En tehnyt yhtään rahaa musiikillani, joten oli aika lopettaa.

– En olisi varmasti lopettanut musiikin soittamista tai kappaleiden kirjoittamista, mutta olisin lopettanut sen, että yrittäisin tehdä elantoni sillä. Melkein luovuin unelmastani, ja olen onnellinen, etten tehnyt niin.

Sen sijaan tällä hetkellä Purišićin päätyö on Baby Lasagna. Siitä Purišić on haaveillut pikkulapsesta saakka.

Silti Purišić myöntää kärsivänsä yhä edelleen huijarisyndroomasta. Julkisuus ja sen myötä tullut asema ovat hänelle yhä kummallisia asioita.

– Nytkin, kun juttelen kanssasi, se tuntuu aika oudolta. Mutta olen totuttelemassa siihen.

Erikoiset Euroviisut

Euroviisujen finaalin Purišić muistaa erittäin hyvin. Hän yritti ottaa rennosti koko kisan ajan, mutta lopulta lopputuloksen selvittyä hän tajusi, miten stressaantunut tosiasiassa olikaan. Purišić tuli kisassa toiseksi häviten Sveitsin viisuedustajalle Nemolle, joka vei voiton kappaleellaan The Code.

Purišić koki siis erittäin samankaltaisen kohtalon, kuin Suomen euroviisusankari Käärijä vuonna 2023. Käärijän tavoin myös Purišić sai Euroviisujen finaalissa enemmän yleisöääniä kuin juryäänten avulla voiton vienyt Nemo.

Kun lopputulos selvisi, ei Purišić ollut kuitenkaan hetkeäkään pahoillaan.

– Olin vain iloinen siitä, että pääsisin kotiin ja se oli vihdoin ohi. Kuin sota olisi sodittu ja pääsisin lähtemään kotiin ja näkemään kaikki: perheeni, kissani ja kaikki muut.

Baby Lasagnan kisakappale Rim Tim Tagi Dim oli vuoden 2024 Euroviisujen suuri ennakkosuosikki.Ida Åkesson, SPA | Swedish Press Agency

Vuonna 2024 Euroviisujen yllä leijui erityisen synkkä varjo, kun Israelin osallistuminen kilpailuun kuumensi tunteita voimakkaammin kuin koskaan aikaisemmin. Tapahtuma ei ollut vain musiikin juhlaa, vaan Malmössa vallitsi myös huoli mellakoista tai konflikteista.

Monet viisukävijät ovat kuvailleet Malmön Euroviisujen olleen jopa "traumaattinen kokemus". Purišićin tiimissä oli muutama ihminen, jotka olivat olleet mukana aiemmissakin viisuissa, mutta heidän mukaansa Malmö todella oli omaa luokkaansa.

– Heidän mukaansa ilmapiiri oli todella kummallinen, sillä oikeastaan ketkään kisaajat eivät hengailleet toistensa kanssa niin paljon kuin yleensä on tapana. Hengailimme oikeastaan keskenämme omalla bäkkärillämme.

– Tunnelma oli outo, mutta minulle se toisaalta sopi, koska olen hieman ahdistuvaa sorttia, joten minua ei haitannut se, etten jutellut juuri muiden kuin tuntemieni ihmisten kanssa. Minulle se oli ihan ok.

Käärijän viitoittama tie

Ennen vuotta 2023 Purišić ei ollut juuri Euroviisuja seurannut, mutta suomalaisen, Käärijä-nimisen spektaakkelin seuraaminen kiinnosti häntä uudella tavalla. Sittemmin kaksikko on ystävystynyt, mutta vuonna 2023 monien muiden tavoin ei hänkään tiennyt Käärijästä ennen Euroviisuja mitään.

Kun kaksi vuotta sitten Käärijä hävisi Euroviisujen finaalin niukasti Ruotsin Loreenille, kiroili lopputulokselle myös Purišić oman vastaanottimensa äärellä.

– Olin niin älyttömän vihainen, kun hän ei voittanut. Sitten mietin, että miksi olen niin vihainen, kun en edes seuraa Euroviisuja enkä ollut koskaan ennen kuullutkaan tästä tyypistä. Mutta olin vihainen ja en voinut tietää, että vuotta myöhemmin olisin siinä samassa tilanteessa.

– Siitä lähtien aloin seurata Käärijää ja näin, että hänellä on ura, hän on todella menestynyt, vaikka tuli toiseksi. Mietin, että se käy järkeen, koska ne ihmiset, jotka äänestivät häntä, tulevat hänen keikoilleen, eivät juryt. Se on kaikista tärkein asia minulle.

Käärijä on ollut Baby Lasagnalle iso esikuva.Aino Haili

Epäselväksi vuoden 2024 Euroviisujen jälkeen ei jäänyt sekään, että Baby Lasagna oli kroatialaisille kansallissankari, aivan kuten Käärijä suomalaisille vuotta aiemmin. Kun artistille haluttiin järjestää torijuhlat pääkaupunki Zagrebissa hänen palattuaan kotiin, oli Purišić itse epäileväinen. Kukaan ei kuitenkaan tulisi paikalle ja se olisi aivan noloa.

Purišićin taustatiimi kuitenkin jatkoi vakuutteluaan. Usko pois, kyllä ihmiset tulevat, he sanoivat. Lopulta Purišić vastasi myöntävästi ja päätyi kokemaan elämänsä yllätyksen, kun tuhannet ihmiset ottivat hänet vastaan juhliakseen Baby Lasagnan viisumenestystä yhdessä suuressa kansanjuhlassa. Se tuntui niin koskettavalta, että Purišić liikuttui itsekin kyyneliin torilavalla paikalle saapuneille puhuessaan.

Onneksi Purišić siis lopulta uskoi ympärillään olleita ihmisiä.

– Olen iloinen, että tein niin, sillä se oli jotain, minkä tulen muistamaan lopun ikääni.

Tänä vuonna Kroatiaa edustaa Euroviisuissa toinen Marko, tällä kertaa Marko Bošnjak kappaleellaan Poison Cake. Purišić pitää kaimansa kappaletta potentiaalisena, mutta pohtii, että tämän tulee ehkä vielä hieman hioa esitystään, kuten artisti itsekin on kotimaansa medioille kertonut.

– Jos hän tekee työtä ja korjaa kaikki ongelmat luulen, että hän voi pärjätä hyvin Euroviisuissa. Tämä on myös yksi hänen unelmistaan, joten toivotan hänelle onnea.

Helmikuussa Purišić pääsi osaksi myös Suomen euroviisukarsintoja, kun hän ilmoitti Kroatian juryn pisteet Uuden Musiikin Kilpailussa. Purišić on vaikuttunut myös Suomen euroviisuedustajasta Erika Vikmanille ja Ich komme -kappaleesta.

– Hänellä on todella siisti kappale ja olen hyvin iloinen siitä, että sain antaa 12 pistettämme hänelle.

