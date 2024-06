Kalush Orchestran viisuvoitto oli tärkeä tuen osoitus Ukrainalle – yhtye kertoo MTV:lle millaista on artistien arki yhä jatkuvan sodan keskellä

Vuoden 2022 toukokuussa Euroviisujen voittajaksi selvisi ylivoimaisella äänivyöryllä ukrainalainen Kalush Orchestra, joka valloitti eurooppalaisten mielet edustuskappaleellaan Stefania.

Kolme kuukautta ennen viisuvoittoa, 24. helmikuuta vuonna 2022 Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan aloittaen laaja-alaisen hyökkäyssodan, joka jatkuu yhä.

Helsingin Kulttuuritalolla toukokuussa konsertoinut yhtye kertoo MTV Uutisille Euroviisujen voiton muuttaneen kaiken heidän osaltaan.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Ensinnäkin se antoi meille mahdollisuuden olla Ukrainan ääni niin vaikeana aikana. Voiton jälkeisen vuoden aikana oli kuukausia, jolloin meillä oli jopa 30 konserttia.

Kahden vuoden aikana Kalush Orchestra on kiertänyt keikkaillen ympäri Eurooppaa sekä Yhdysvalloissa. He ovat saaneet tunnustusta myös maailmantähdiltä: esimerkiksi kehonrakentajalegenda Arnold Schwarzenegger vieraili poppoon Shchedryi Vechir -kappaleen musiikkivideolla loppuvuodesta 2022 ja prinsessa Catherinen puolestaan kuultiin tulkitsevan pianolla Euroviisut voittanutta Stefania-kappaletta vuoden 2023 Liverpoolin Euroviisuissa.

Kaikista tärkeimpänä Kalush Orchestra kuitenkin pitää sitä, että esiintymällä kansainvälisillä keikkalavoilla he ovat pystyneet keräämään varoja Ukrainan hyväksi sekä muistuttamaan ihmisiä siitä, että sota on yhä käynnissä heidän kotimaassaan.

– Tarvitsemme yhä apua muilta mailta.

Lue myös: Euroopassa perataan Ukrainan sodan ihmisoikeusrikoksia

Voitto Euroviisuissa oli hyvin tärkeä ukrainalaisille monesta syystä. Kalush Orchestran voittokappale Stefania kertoo yhtyeen perustajan räppäri Oleh Psiukin äidistä, mutta sodan myötä se sai laajemman merkityksen ja siitä tuli sodan tuskan symboli sekä ukrainalaisille että ihmisille ympäri Eurooppaa.

Kalush Orchestran mukaan se, että Euroviisujen jälkeen Stefaniaa soitettiin ja laulettiin kaikkialla, antoi ukrainalaisille suurta tukea sekä kriittisen tärkeää toivoa.

– Kulttuurimme on uhattuna, kulttuurimme on hyökkäyksen kohteena. Meidän oli näytettävä, että kulttuurimme on yhä elossa sekä olemassa ja kuinka kaunis se on kaikesta huolimatta. Lisäksi voitto Euroviisuissa oli tärkeä maallemme, koska se antaa meille toivoa suuren voiton suhteen myös.

Toukokuisen Helsingin Kulttuuritalon keikkansa lisäksi Kalush Orchestra on nähty ennenkin esiintymässä Suomessa, kerran Radio Nova -festivaalilla Helsingissä ja talvella osana Love-televisiosarjaa, jossa bändi esiintyi sotaa Suomeen paenneille ukrainalaisille äideille ja lapsille. Ohjelman kuvaukset olivat tärkeä kokemus yhtyeelle itselleenkin.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Yritämme aina löytää aikaa tuollaisille vierailuille, koska on tärkeää tukea myös niitä ihmisiä, jotka ovat kaukana kotoaan. Joka ikinen kerta kuulemme niiltä ukrainalaisilta, että meidän musiikkimme muistuttaa heitä kotimaastaan. Se on vähintä, mitä voimme tehdä heille.

Elämä Ukrainassa on päivittäistä arkea sodan keskellä. Kalush Orchestra kiertää jatkuvasti keikkaillen myös kansainvälisesti, mutta yhtyeen jäsenet joutuvat pelkäämään ja huolehtimaan läheistensä puolesta.

– On todella vaikeaa käsittää, että joka hetki perheellemme tai ystävillemme voi tapahtua jotain pahaa. Tilapäisiä sähkökatkoksia, ilmahälytyksiä, räjähdyksiä – tämä on ukrainalaisten elämää tällä hetkellä, ja se on jatkunut sellaisena jo yli kaksi vuotta.

Konserttien pitäminen Ukrainan rajojen sisäpuolella on mahdollista, mutta siinä on paljon asioita, joita järjestäjien on otettava huomioon.

– Keikkapaikalla on oltava suoja siltä varalta, että tulee ilmahälytys ja ihmisten on suojauduttava. Se on toisinaan haastavaa, ja on myös vaikeaa, koska sitä huolehtii ihmisistä. Jos ilmahälytystä ei tule, konsertti voidaan toteuttaa suunnitellusti.

Kysyttäessä sitä, millaista tukea Kalush Orchestra itse toivoo jatkossa muilta mailta kotimaalleen, on vastaus hyvin yksinkertainen sekä napakka.

– Kaikkea sitä tukea, jota maamme voisi saada.