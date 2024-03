Lordi-yhtye poseeraa Voguen malleina luksuslaukut kynsissään

– Legendaarinen suomalainen rock-yhtye Lordi on saavuttanut paljon yli 20 vuoden aikana, mukaan lukien historiallisen euroviisuvoiton. Tämä on kuitenkin ensimmäinen kerta, kun hirviöporukka astuu kameran eteen huippumuotimalleina. Lordi, täydessä monsterimeikissään, laski instrumenttinsa ja tarttui kauden halutuimpiin vegaanisiin käsilaukkuihin (eläinrakkaiden rokkareiden pyyntö) tehdäkseen artikkelin, joka on niin hyvä, että se on pelottavaa, tekstissä lukee.