Ukrainan mukaan Venäjä eteni jo Tshasiv Jarin kaupungin laitamille

Venäläisjoukkojen onnistui vallata lähistöllä sijaitseva Bahmut viime vuoden toukokuussa. Jos Venäjä onnistuu valtaamaan myös Tshasiv Jarin, lisäisi se painetta alueen suurimpaan kaupunkiin Kramatorskiin 25 kilometrin päässä. Kramatorsk on yhä Ukrainan hallussa, mutta lähellä Venäjän miehittämiä alueita.



Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on sanonut maansa tarvitsevan kipeästi aseapua. Ukraina esimerkiksi odottaa Yhdysvalloilta tukipakettia, joka on ollut jumiutuneena maan kongressissa jo kuukausia. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on toistuvasti vedonnut kongressiin, todeten, että vakavassa tilanteessa oleva Ukraina tarvitsee tukea.