Ukrainalainen koomikko kertoo Kaisa Mäkäräisen avulla, miten Ukraina voittaa: "Ei vahvin ja nopein, mutta ampuu tarkasti"

Edellisestä elämästään Janovytshilla on jäljellä enää Instagram. Hän on valjastanut yli 89 000 seuraajansa voiman hankkiakseen apua Ukrainan armeijalle.

"Valitsisin ehdottomasti vapauden"

– Päätös oli helppo. Ymmärsin, että tämä on minun maani. Jos vastaan kysymykseen, mikä on tärkeintä, jäädä henkiin vai olla vapaa, valitsisin ehdottomasti vapauden.

– Kun ukrainalainen on surullinen, hän itkee. Kun ukrainalainen on vielä surullisempi, hän on vihainen. Kun ukrainalainen on todella surullinen, hän nauraa.