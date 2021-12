Ukrainaa varoitetaan jo käynnissä olevasta kyberhyökkäyksestä – USA:n ja Britannian mukaan Venäjä saattaa toteuttaa laajan iskun

Yhdysvallat ja Iso-Britannia ovat lähettäneet kybersodan asiantuntijoita Ukrainaan auttaakseen maata valmistautumaan mahdolliseen kybersotaan Venäjän kanssa, paljastaa sanomalehti The New York Times. Venäjä on aiemmin iskenyt Ukrainan sähköverkkoon Krimin valtauksen seurauksena vuosina 2015 ja 2016.